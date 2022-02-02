Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом

Известный телеведущий Александр Масляков в официальном Telegram-канале "Клуба весёлых и находчивых" (КВН) опубликовал новое видео. Он рассказал, что заболел коронавирусом. Из-за этого ему в новом сезоне придется пропустить несколько игр.

"К сожалению, меня сегодня нет с вами, ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома", — сообщил Масляков.

Он подчеркнул, что для КВН обязательно необходим ведущий, игра не может идти без него. Поэтому на период его отсутствия на его роль будут приглашать популярных квнщиков. А также людей, "не чужих игре, передаче".

"Посмотрим, у кого как с ведением (КВН) сложится", — добавил Масляков.

При этом он не назвал никаких фамилий. Количество игр, которые придётся пропустить Александру Маслякову, тоже пока не сообщается. Это зависит от того, насколько тяжело будет протекать болезнь. На видео телеведущий улыбается, поэтому шансы на его скорое возвращение в шоу достаточно велики.

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