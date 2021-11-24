Масляков ответил, когда собирается уйти из КВН

Неизменный ведущий Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков признался, что его уже давно посещают мысли об уходе на заслуженный отдых, но он всё никак не может решиться на этот шаг, ведь КВН — это его душа, дело всей его жизни.

Ведущий признался ТАСС, что даже если уйдёт, то не сможет не думать о передаче.

"Понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются", — пошутил Масляков.

Ведущий подчеркнул, что хочет сам принять решение об уходе, без чьих-то намёков и подсказок. Он добавил, что не всегда разделяет современный юмор и даже порой не понимает каких-то шуток, но при этом без стеснения говорит об этом и просит что-то ему пояснить.

При этом Масляков признался, что немного устал, но прямо завтра уходить всё-таки не собирается.

"Дебет с кредитом сводить рано. Да и цыплят пересчитывать, пожалуй, тоже", — подытожил ведущий при помощи афоризмов.

В среду, 24 ноября, Александру Маслякову исполнилось 80 лет. А 8 ноября свой юбилей отметил КВН — 60 лет в эфире.

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