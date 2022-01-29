Мама Ольги Бузовой призналась, что не хочет возиться с внуками

Певица и телеведущая Ольга Бузова много раз говорила, что хотела бы детей, но пока она не готова променять свою успешную карьеру на хлопоты с малышами.

Мама артистки согласна, что свои собственные желания нужно ставить выше всего, в том числе и детей.

Она добавила, что детей нужно заводить для себя, а не в качестве развлечения для бабушек и дедушек, чтобы им было на кого направлять свою любовь.

"Я ни разу детям не говорила, чтобы они рожали мне внуков. Для меня главное, чтобы мои дети были счастливы. Я считаю, что девочки самостоятельно должны решать со своими мужчинами, когда рожать и рожать ли в принципе. Мы вообще эту тему не обсуждаем, потому что это настолько интимная вещь двух любящих людей, что каждый решает сам", — сказала мама звезды в разговоре со "Starhit".

Ирина Александровна призналась, что у неё множество своих собственных планов, и в них пока нет времени на внуков. Она сообщила, что пока совсем не готова к роли бабушки.

"Мне некогда сделать даже половины того, что есть в планах, поэтому как я могу диктовать детям заводить детей, если я конкретно сейчас не готова тратить свое время на что-либо еще? У меня интересная работа, замечательные друзья, интересное хобби, любимые путешествия. То есть мне есть чем заняться. Возможно, в лет в 80 мне захочется поводить в садик малыша. На данном этапе у меня таких желаний нет", — сообщила мама певицы.

Сама Бузова почти не бывает дома — она записывает новые песни, снимается в проектах и шоу, работает в качестве ведущей и не забывает про путешествия. Только в январе она была в поездках уже три раза — сначала в Куршевеле на новогодних каникулах, потом несколько дней праздновала день рождения в Сочи с друзьями, а сейчас отдыхает в южной Африке.

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