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Источник Правда.Ру

Ольга Бузова рассказала о попытках завести ребенка

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что готова родить ребенка, если забеременеет. Также она призналась, что в браке с Дмитрием Тарасовым у нее не получилось зачать ребенка. Телеведущая отметила, что в принципе никогда за 34 года жизни не оказывалась в "интересном" положении.

"В браке у нас не получилось по определенным причинам. Я понимаю, что сейчас у меня все есть для того, чтобы мой ребенок был счастлив, обеспечен всем необходимым, получал образование. Если чудо произойдет, я, конечно, буду рожать", — заявила Бузова во время прямого эфира, который она провела совместно с Лерой Кудрявцевой.

Телеведущая также рассказала, что очень счастлива со своим новым возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, и рассчитывает на серьезные отношения.

"Хочу назвать Давида мужем, хотя мы просто полгода живем вместе. Он не заставляет меня стоять у плиты, жалеет", — добавила Бузова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Бузова выложила в своем Instagram снимок ребенка, который бы мог родиться у нее с ее парнем. Чтобы получить фото, Ольга воспользовалась специальным приложением, которое обрабатывает изображения пары и с помощью алгоритма создает лицо малыша.

Темы ольга бузова дмитрий тарасов
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