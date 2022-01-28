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Автор Елена Былкина

Волочкова может лишится части имущества из-за брака с судимым женихом

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рискует потерять часть имущества, если выйдет замуж за нового возлюбленного Сергея Кузнецова, которого объявили в розыск на Украине.

Волочкова может лишится части имущества из-за брака с судимым женихом

Статного красавца, с которым Волочкова познакомилась на шоу "Давай поженимся", обвиняют на Украине в совершении террористического акта с применением оружия. В России биография Кузнецова тоже подпорчена судимостью за кражу.

Балерина уверяет, что её не интересует прошлое возлюбленного. Её не напугали факты о бойфренде, с которым она продолжает благополучно встречаться. 

Адвокат Андрей Алёшкин посоветовал Волочковой хорошо подумать, прежде чем выходить замуж за Кузнецова. Он отмечает, этот брак с объявленным в розыск человеком грозит звезде балета финансовыми потерями.

"По Уголовному кодексу Украины Сергею Кузнецову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", — цитирует слова Алешкина "Комсомольская правда".

Если суд вынесет решение о конфискации, Анастасия потеряет половину совместно нажитого имущества.

"По закону, все, что имелось у Волочковой до брака, не подлежит конфискации. Но если в браке будет приобретен, например, автомобиль или дорогостоящая недвижимость, 50% могут забрать — это уже имущество мужа", — объяснил юрист.

Балерина, по словам адвоката, может себя обезопасить, если пропишет все тонкости имущественных отношений в брачном контракте.

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Срочно! Жених в розыске – Волочкова не подбирала слов. Правда вскрылась – свадьбы не будет?
Автор: Елена Былкина
Темы анастасия волочкова
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Волочкова может лишится части имущества из-за брака с судимым женихом
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