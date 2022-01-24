Моргенштерн сообщил, что собирается покинуть сцену

В Telegram-канале "Не Моргенштерн", создателем которого является сам рэпер Алишер Моргенштерн, появилось сообщение о том, что артист получил серьёзную травму на австрийском горнолыжном курорте Тауплитц. По причине этой травмы артист якобы решит бросить активную творческую деятельность и начать вести спокойную, размеренную жизнь.

В Telegram-канале было сказано, что у Моргенштерна врачи диагностировали ушиб лёгких и черепно-мозговую травму, которые не позволят ему вести прежний образ жизни.

"Моргенштерн, получивший черепно-мозговую травму и ушиб легких, находясь на горнолыжном курорте Тауплитц в Австрии, полностью восстановился от травмы. По словам австрийских врачей, только хорошая спортивная подготовка помогла ему избежать трагических последствий", ― говорится в Telegram-канале.

Через несколько часов оказалось, что речь шла не о музыканте Алишере Моргенштерне, а о прыгуне с трамплина Томасе Моргенштерне и травме, полученной им в 2014 году, после которой он был вынужден завершить свою спортивную карьеру.

В Telegram-канале "Не Моргенштерн" сообщили, что эта информация была проверкой для представителей прессы, которые должны были проверить информацию и понять, о ком идёт речь, а они вместо этого сообщили, что травма была у Алишера Моргенштерна, который из-за неё покидает сцену.

На подобные выводы мог также повлиять последний написанный рэпером пост в Instagram, в котором он сообщил, что пропадает из соцсетей на несколько дней, потому что плохо себя чувствует.

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