Экс-супруга Лепса в кружевном боди пожаловалась на зависть

Бывшая жена Григория Лепса восстановила свою страничку в социальных сетях, пожаловалась на "грязные вбросы" и устроила пикантную фотосессию.

Анна Шаплыкова

После скандала с разводом экс-супруга Григория Лепса страница Анны Шаплыковой в Instagram оказалась недоступна. Только в праздник Крещения женщина опубликовала фото с дочерью.

"Жизнь продолжается!" — написала Анна под снимком с наследницей.

В своём новом посте Анна предстаёт в смелом образе. Танцовщица сидит на стуле в расстёгнутых брюках. Верх 49-летней женщины венчает кружевное полупрозрачное боди. Под таким жизнеутверждающим снимком Анна отчитала всех своих недоброжелателей.

"Зависть — вот то зло, которое заставляет кого-то бесконечно блокировать мою страницу. Зависть толкает кого-то делать грязные "вбросы" в жёлтую прессу. Зависть — страшная сила, разрушающая все на всем пути, в том числе и души завистников", — написала балерина под фото, призвав всех к миру и добру.

Григорий Лепс прожил в браке с балериной Анной Шаплыковой двадцать лет. Супруга родила музыканту троих детей. В конце 2021 года брак распался.

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