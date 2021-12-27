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Солнцев о бойфренде экс-супруги Лепса: "Любитель за счет женщин отдыхать"

Шоу-бизнес

За красавцем, с которым экс-супруга Лепса Анна Шаплыкова отдыхнула на Мальдивских островах, водится слава любителя состоятельных дам.

Дмитрий Савчук
Дмитрий Савчук

Развод Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака очень удивил поклонников певца. Со стороны брачный союз музыканта и балерины представлялся идеальным. В браке родились трое детей.

Блогер Рустам Солнцев уверяет, что хорошо знает мужчину, с которым Анна Шаплвкова после расторжения брака с Лепсом улетела отдыхать на Мальдивы.

Компанию 49-летней бизнес-вумен, владеющей ювелирным салоном, составил 38-летний манекенщик по имени Дмитрий Савчук. Множатся слухи, что именно отношения с представителем индустрии моды заставили мать троих детей расстаться с исполнителем хита "Рюмка водки на столе".

Рустам Солнцев охарактеризовал Дмитрия как любителя отдохнуть на курортах за счёт обеспеченных дам.

"Дима — известный любитель за счет женщин полетать отдыхать. Он симпатичный парень, милый. Они уже месяц как вернулись. Летали они на частном самолете, кстати, — цитирует слова Солнцева портал Blitz+.

Блогер не видит ничего предосудительного в том, что женщина, намучавшаяся в браке с Лепсом, решила отдохнуть с красивым молодым человеком. Перспектив, по мнению Рустама, у Анны с Дмитрием нет, однако, как способ отвлечься от проблем, Савчук вполне подходит.

"Она молодая женщина. Она была в браке столько времени, сейчас свободна от этих цепей, что же ей мучиться? Пусть развлекается, тем более с Савчуком. Он интеллектуально… простенький, но это не делает его плохим человеком. Она, видимо, с ним физиологически оттягивалась", — поделился своими мыслями Солнцев.

Анкета Дмитрия Савчука висит на сайтах многих модельных агентств. Он участвовал на модных показах Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, сотрудничал с музыкальными телеканалами.

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Отдохнувшая на Мальдивах жена Лепса рассказала о разводе!
Автор: Елена Былкина
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