Олег Басилашвили рассказал, как себя чувствует

Актёр Олег Басилашвили рассказал изданию «Москва 24» о своём самочувствии и попросил всех перестать из-за него беспокоиться.

Ранее в прессе появилась информация, что 87-ий артист заболел COVID-19. Однако сейчас стало известно, что Басилашвили больницу находится дома, где и выполняет предписания врачей.

В начале января СМИ писали, что актёра, заболевшего коронавирусом, положили в одну из больниц Санкт-Петербурга. Такая информация поступила от главы Большого драматического театра Татьяны Архиповой.

Тем не менее сейчас находящийся у себя дома Басилашвили успокоил переживающих за него поклонников.

«Я, видимо, являюсь носителем. Никаких симптомов, ничего этого нет. Так что успокойтесь», - сказал артист.

Ранее сообщалось, что коллега Басилашвили, актёр Леонид Куравлёв, в плохом состоянии находится в больнице в Коммунарке. При этом анализы на COVID-19 у актёра отрицательные, а лечение он проходит от пневмонии.

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