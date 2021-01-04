Олега Басилашвили экстренно госпитализировали

Знаменитый актёр театра и кино не избежал заражения зловредным вирусом COVID-19.

О проблемах артиста со здоровьем рассказал один из сотрудников Большого драматического театра, где служит актер.

Олег Басилашвили, по словам коллег, находился на самоизоляции. Несмотря на меры предосторожности, народного артиста СССР всё же поразил коронавирус.

86-летний актёр сейчас находится под наблюдением медиков. Осложняют ситуацию хронические заболевания Олега Валериановича. Он долгое время страдает хронической болезнью лёгких.

Дочь актёра объяснила, что за здоровьем актёра следят врачи. Он уверила, что звезда культовых советских фильмов "Служебный роман" и "Осенний марафон" чувствует себя хорошо.