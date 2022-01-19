Друг Александра Градского, журналист Андрей Караулов в ролике, размещённом на его YouTube-канале, заявил, что знает имя человека, который "стоит за ограблением Сашиной вдовы Марины [Коташенко].
Телеведущий не назвал имени этого загадочного человека, отметив лишь, что он "опытный":
"Вдову разденут, точнее, уже раздели. Деньги-то не её были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы", — сказал Караулов.
Напомним, на правах близкого друга семьи Караулов рассказал также и о том, как огромные деньги — 100 млн рублей — оказались под кроватью в спальне молодой вдовы музыканта, констатировав, что она "просто оказалась проворнее других родственников" и быстрее остальных жаждущих получить наследство, забрала их из домашнего сейфа.
К слову, пока правоохранители расследуют уголовное дело об ограблении Марины Коташенко, всё больше людей (многие — с подачи звёздного адвоката Сергея Жорина) сомневаются: а не было ли всё это громкое дело банальной подставой?
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