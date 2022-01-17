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Автор Ольга Лебедева

У вдовы Градского отобрали 100 млн рублей: Жорин подозревает «подставу»

Происшествия

Стали известны некоторые подробности разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко, во время которого грабители "разжились" 100 млн рублей.

У вдовы Градского отобрали 100 млн рублей: Жорин подозревает «подставу»

По просочившимся в прессу данным, на Коташенко напали трое неизвестных мужчин, спровоцировав ДТП на трассе в Наро-Фоминске, на 255 километре ЦКАД.

Они, якобы, сели в её машину и, угрожая оружием, заставили позвонить домочадцам и попросить их уйти из дома, после чего вернуться и отдать им все деньги и ценности из домашнего сейфа.

Как рассказала вдова композитора, случилось всё это "в районе полудня", однако в полицию она заявила значительно позже — около восьми часов вечера.

Адвокат Жорин сомневается

Странный временной разрыв между ограблением и заявлением в правоохранительные органы заставил известного адвоката Сергея Жорина усомниться в словах Марины Коташенко. Своими сомнениями юрист поделился с Пятым каналом.

"Коташенко ничто не препятствовало обратиться в полицию сразу, но она этого не сделала. Отсюда возникает много вопросов, самый простой — почему? По горячим следам ведь больше вероятность выйти на след преступников", — говорит адвокат.

По его словам, если вдруг выяснится, что ограбление — инсценировка, то Коташенко рискует быть признанной, как минимум, недостойным наследником. И это если повезёт не стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

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Темы сергей жорин
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