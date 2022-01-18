Друг семьи рассказал, где вдова Градского взяла 100 млн рублей

Журналист Андрей Караулов, который дружил с Александром Градским, объяснил, почему у вдовы музыканта в спальне оказались 100 млн рублей.

Одним из самых интересных вопросов в деле ограбления жены Александра Градского является тот факт, что Марина Коташенко хранила в своей спальне под кроватью огромную сумму денег.

Рассматриваются версии о том, что грабители знали о существовании данных денег.

Близкий друг Градского журналист Андрей Караулов объяснил, что после похорон маэстро между родственниками покойного началась война за имущество. Один из близких маэстро якобы даже угрожал Марине Коташенко.

"Ситуация ужасная, просто беда. У Саши остались взрослые дети от предыдущего брака. И от Марины двое детишек. Сейчас происходит страшное — самое страшное, что могло быть. У Саши в московской квартире хранился сейф с деньгами. И в последние часы его жизни этот сейф был предметом особенного интереса с обеих сторон", — рассказал Карулов на своём авторском YouTube-канале.

Журналист отметил, что родные музыканта стремились как можно быстрее оказаться у вожделенного сейфа покойного. Проворнее всех оказалась Марина Коташенко.

"Но я не мог представить, что Марина, забрав эти 100 миллионов, будет их дома держать… Беда, беда со всех сторон…" — укоряет женщину за беспечность Караулов.

Журналист уверяет, что предупреждал Марину об опасности, однако она пренебрегла его советами.

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