Руководитель профсоюза полиции об ограблении вдовы Градского: "Бред"

Ограбление вдовы Александра Градского представляется многим топорно разыгранным спектаклем. Глава профсоюза полиции и Росгвардии нашёл нестыковки в "остросюжетном" рассказе женщины.

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в беседе с NEWS. ru заявил, что версия об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко представляется ему неубедительной.

Пашкин, за плечами которого большой опыт работы старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского уголовного розыска, назвал историю с ограблением вдовы музыканта "бредом" и "корявой постановкой".

Главу профсоюза насторожило то, что находящиеся в доме люди не обеспокоились и не вызвали полицию. Странным, по мнению Пашкина, выглядит и то, что женщина сама довезла похитителей до места, где они пересели на другую машину. Промедление с обращением в полицию тоже удивило опытного полицейского.

"Так не бывает. Она звонит домой, чтобы все уехали: "Мама, папа, кыш из дома". Ну как это? Я считаю, это бред и постановка, причём сделанная очень коряво, — цитирует слова главы профсоюза NEWS. ru.

Эксперт рассматривает версию о том, что весь этот спектакль вдова Градского разыграла, чтобы "не делить деньги" с другими наследниками маэстро, который скончался в ноябре 2021 года.

В полиции приняли заявление Марины Катушенко и возбудили уголовное дело по статье по статье УК РФ "Разбой". Идёт расследование.

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