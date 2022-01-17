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Автор Елена Былкина

Вдову Градского заподозрили в инсценировке нападения грабителей

Шоу-бизнес

Правоохранители не исключают, что нападение на вдову Александра Градского могло быть подстроено.

Вдову Градского заподозрили в инсценировке нападения грабителей

По информации Telegram-канала SHOT, оперативников насторожило то, что Марина Коташенко не спешила обращаться за помощью в полицию. Смутило следователей и поведение прислуги вдовы Градского.

Коташенко обратилась в полицию только через семь часов после вооружённого ограбления. Коташенко отмечала, что её запугали, поэтому она опасалась писать заявление в правоохранительные органы.

Запись с видеокамер зафиксировала подозрительное поведение рабочего. Мужчина вёл себя странно, и перед ограблением зачем-то бегал на КПП.

Перед приездом хозяйки работника на месте не было. Коташенко рассказала, что по указаниям нападавших отправила его в другое место.

Няня и двое детей во время нападения спрятались в бане, опять же по требованию вдовы музыканта, которая следовала указаниям злоумышленников. 

Есть версия, что Коташенко подстроила все эти события для "перераспределения" наследства Градского. На имущество композитора, кроме вдовы, претендуют четверо детей композитора.

Ранее стало известно, что 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП, подсели к женщине в машину и заставили везти её к себе в особняк. Там Коташенко отдала преступникам 100 миллионов рублей, которые хранились у неё в спальне.

Полиция возбудила дело по статье УК РФ "Разбой". По предварительной информации, к организации нападения могла быть причастна прислуга вдовы Градского. 

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Вдова Градского хранила миллионы под кроватью. Новые подробности нападения
Автор: Елена Былкина
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