Милявская высказалась по поводу скандала с Бузовой и Кокой в Куршавеле

Лолита Милявская запустила челлендж под названием "Бухаю в поддержку Оленьки Бузовой".

Исполнительница хита "Пошлю его на небо за звёздочкой" отчитала сетевых моралистов, которые раздули скандал по поводу весёлого отдыха Ольги Бузовой на горнолыжном курорте в Куршавеле.

"Пока я отдыхаю в Израиле, слышу, какая-то вонь раздаётся. Значит Оля Бузова оторвалась, Клава Кока сняла её отдыхающий. Кто-то там решил моралистов дать. Ребят, вы что ****. Лтпуск для этого и существует", — сказала Лолита на видео в своём Instagram-аккаунте.

Милявская заявила, что собирается поддержать Ольгу Бузову со своим другом Михаилом, с которым они отдыхают в городе Старая Яффа в Израиле. Певица закупилась горячительными напитками и намерена распить их в компании приятеля и "абсолютно синего Наполеона".

Ольга Бузова отреагировала на поддержку старшей коллеги по шоу-бизнесу.

"Я просто ещё даже не умею бахать, но как-нибудь поддержу твой челлендж. Лола лучшая, люблю. Жизнь одна — кайфуйте", — написала Ольга под постом Милявской.

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