Билан отругал Клаву Коку за "палевное" видео с Бузовой

Дима Билан обрушился с критикой на певицу Клаву Коку за то, что она опубликовала компрометирующие кадры с Ольгой Бузовой.

Клава Кока и Ольга Бузова вместе отдыхают на горнолыжном курорте Куршавель. Коллеги по шоу-бизнесу отправились в спа-салон. Свой поход звёзды сняли на видео. Исполнительнице хита "Покинула чат" не понравилось, что Бузова не очень бережно отнеслась к её одежде.

Кока попросила Ольгу не валяться на полу в её куртке. Видео с весёлого отдыха Клава разместила в своём Instagram-аккаунте. Кока назвала Бузову "городской сумасшедшей" и спрашивала совет у фолловеров, как ей избавиться от навязчивой приятельницы.

Билан укорил Коку за то, что та "спалила" подругу. Победитель "Евровидения" и сам недавно пострадал от того, что некие "доброжелатели" слили в сеть момент, когда он нетрезвый вышел на сцену.

"Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Ты подставила подругу. Это жуть как некрасиво. Тебе не стыдно? Оля Бузова тебе помогла! Я думал, что ты крутая девчонка. А ты, оказывается, мелочная", — заявил Билан на видео в своём микроблоге.

Сама Ольга публиковала кадры у себя в Instagram более провокативного содержания. Звезда "Дома-2" очень весело проводила вечера на горнолыжном курорте.

Ксения Собчак не одобрила отдых, когда катание на лыжах заканчивается в баре. Сама журналистка уверила, что её насыщенный день в горах завершается оздоровительными процедурами в сауне с косметической маской на лице.

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