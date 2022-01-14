Волочкова заявила, что в Большом театре растлевают юных балерин

Анастасия Волочкова в шоу "Что было дальше?" пожаловалась, что юным балеринам в Большом театре приходится несладко из-за домогательств.

Волочкова рискнула прийти на самое беспощадное шоу YouTube "ЧБД". Беседа с экс-примой Большого театра получилась душевной. Балерина говорила о наболевшем. Она рассказала о своих претензиях к театру, на сцене которого работала долгие годы.

Обиды на работодателей касаются неправильных, по мнению танцовщицы, расчётов по заработной плате из-за чего пенсия звезды не соответствует её ожиданиям.

Балерина прочитала стихотворение собственного сочинения, в котором назвала себя "солисткой" балета, а остальных — кордебалетом. Волочкова намекнула, что юных танцовщиц в Большом театре склоняют к сексуальным контактам.

"А вы на сцене лица их видали? Грустные, печальные глаза. Ой, вы бы знали", — сказала Анастасия.

О нездоровой моральной обстановке в Большом театре, которая проявляется в харассменте, ранее говорил и Николай Цискаридзе.

"Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже, к сожалению, да", — заявлял экс-премьер Большого театра.

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