Экс-премьер Большого театра объяснил, что домогательства в центральном театре страны процветают.
Балерина Большого театра Анжелина Воронцова несколько лет назад пожаловалась на харассмент со стороны бывшего художественного руководителя Сергея Филина.
В обществе подобные высказывания восприняли в штыки. Вместо поддержки Воронцова нарвалась на травлю.
За балерину вступился Николай Цискаридзе. Танцор рассказал, что добиться особого расположения Анжелины Филин пытался и с его помощью. По словам артиста, худрук просил передать Воронцовой, чтобы "она совершила определённые вещи, и у неё все сложится".
Цискаридзе с негодованием отверг подобное посредничество.
"С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно", — сказал танцор Филину и перестал с ним общаться.
Николай вспомнил, насколько тяжело приходилось Воронцовой.
"Я никогда не забуду слёзы Анжелины и количество издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он её добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддаётся", — вспоминал Цискаридзе, который был учителем Воронцовой.
Николай не понимает, почему жертву домогательств в обществе затравили.
"Понимаете, девочка одна сказала всё честно — её чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже, к сожалению, да", — объяснил артист.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Власти РФ ввели послабления на въезд трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Миллионы мигрантов ждут открытия границ.