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Николай Цискаридзе рассказал о харассменте в Большом театре

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-премьер Большого театра объяснил, что домогательства в центральном театре страны процветают.

Николай Цискаридзе рассказал о харассменте в Большом театре

Балерина Большого театра Анжелина Воронцова несколько лет назад пожаловалась на харассмент со стороны бывшего художественного руководителя Сергея Филина.

В обществе подобные высказывания восприняли в штыки. Вместо поддержки Воронцова нарвалась на травлю.

За балерину вступился Николай Цискаридзе. Танцор рассказал, что добиться особого расположения Анжелины Филин пытался и с его помощью. По словам артиста, худрук просил передать Воронцовой, чтобы "она совершила определённые вещи, и у неё все сложится".

Цискаридзе с негодованием отверг подобное посредничество.

"С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно", — сказал танцор Филину и перестал с ним общаться.

Николай вспомнил, насколько тяжело приходилось Воронцовой.

"Я никогда не забуду слёзы Анжелины и количество издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он её добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддаётся", — вспоминал Цискаридзе, который был учителем Воронцовой.

Николай не понимает, почему жертву домогательств в обществе затравили.

"Понимаете, девочка одна сказала всё честно — её чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже, к сожалению, да", — объяснил артист.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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