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Автор Елена Былкина

Вдова Зеленского после смерти мужа удалила все публикации в Instagram

Шоу-бизнес

Первый ведущий "Прямого эфира" Михаил Зеленский скончался в 46 лет во время путешествия по Доминикане.

Вдова Зеленского после смерти мужа удалила все публикации в Instagram

Внезапная смерть Михаила Зеленского шокировала всех поклонников программы "Прямой эфир", которую телеведущий вёл с 2011 по 2013 годы. Позже на смену ему пришли Борис Корчевников и Андрей Малахов.

Есть версия, что Зеленский умер от инсульта. Врачи местной больницы, куда попал Михаил незадолго до кончины, не сумели спасти шоумена.

В Доминиканской республике Зеленский отдыхал с третьей супругой — психологом Милой Рубинчик. Именно она могла бы пролить свет на то, что произошло со звездой ТВ. Женщина, однако, никак не комментирует случившееся.

Вдова Зеленского удалила все публикации в своём Instagram-аккаунте. Ранее страничка Рубинчик пестрила ярким контентом. Психолог постоянно выкладывала новые фото и видео в ленту своего аккаунта. Теперь же страничка Рубинчик совершенно пуста. Осталась только аватарка 39-летней женщины.

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В 46 лет скончался телеведущий и журналист Михаил Зеленский
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы андрей малахов борис корчевников
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