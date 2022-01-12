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Автор Ольга Лебедева

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Происшествия

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане. Тележурналисту было 46 лет.

Об этом сообщил замруководителя ТК "Культура" Александр Ефимович.

 

Михаил Зеленский хорошо знаком российским телезрителям, он вёл программы:

  • "Вести-Москва",
  • "Новости культуры",
  • "Прямой эфир",
  • был обозревателем ТК "Культура".

Причина

По предварительным данным, причиной смерти Михаила Зеленского стал инсульт. По словам Ефимовича, во время отдыха журналисту стало плохо, его уже в тяжёлом состоянии доставили в клинику, но спасти Михаила врачи не смогли.

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Михаил Зеленский. Как стать телеведущим
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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