Андрей Малахов отпраздновал свой 50-летний юбилей. Частый гость программ Малахова Станислав Садальский рассказал о шатком здоровье телеведущего.
Заслуженный артист РСФСР объяснил, что проблемы со здоровьем Малахова связаны с тем, что звезда ТВ "работает просто на разрыв". Телеведущий, по словам артиста, борется с бессонницей с помощью таблеток.
Садальский отметил, что с уважением относится лишь к двум деятелям отечественного шоу бизнеса — Андрею Малахову и Дмитрию Нагиеву. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что Малахов — порядочный человек.
"Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья", — цитирует слова Садальского NEWS.ru.
Находятся критики, которые корят Малахова за "копания в чужом грязном белье". Жена Ильи Резника Ирина призвала Малахова "уйти из грязи" и посвятить оставшиеся годы жизни покаянию.
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