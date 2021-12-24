Андрей Малахов своим видом спровоцировал слухи о серьёзной болезни

Поклонники Андрея Малахова испуганы изменениями во внешности телеведущего. 49-летний звезда ТВ заметно набрал в весе и начал носить парик. Есть подозрения, что у шоумена возникли проблемы со здоровьем.

Андрей Малахов

Малахов разместил в разделе в сторис в Instagram видео. На кадрах знаменитость снова предстал с новой прической.

"Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза, и считаю, что чем дольше ты веришь в чудо, чем дольше ты веришь в сказку, чем дольше ты веришь, что твоя мечта и твое письмо, написанное Деду Морозу, Санта Клаусу, отправленное во Вселенную, может исполниться, тем чаще чудеса встречаются в нашей жизни. Поэтому я желаю всем вам верить в это чудо", — с трогательными словами обратился к подписчикам шоумен.

Фолловеры отметили, что в ролике Малахов выглядит иначе, чем в эфире своего шоу.

Сам телеведущий уверил, что ничего не делал со своими волосами.

Подписчики заметили, что на смену статной фигуре Малахова с впечатляющими бицепсами и накаченным прессом пришёл лишний вес.

Андрея Малахова занимается спортом под руководством обладатель титула "Мистер Олимпия" Александра Прогрессова. Он следит за тем, чтобы звезда ТВ не только не только занимался в тренажёрном зале, но и правильно питался.

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