EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике "из-за России"
В Госдуме оценили слова Лаврова о риске войны из-за втягивания Украины в НАТО
МИД РФ вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство
Путин рассказал о выигрыше Украины от запуска "Северного потока-2"
Инфекционист назвал два необычных симптома "омикрона" у привитых
В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Эксперт Глущенко рассказал, какие фейерверки опаснее петард
Феминистка поддержала приказ о воинском учёте украинок

Андрей Малахов своим видом спровоцировал слухи о серьёзной болезни

Шоу-бизнес

Поклонники Андрея Малахова испуганы изменениями во внешности телеведущего. 49-летний звезда ТВ заметно набрал в весе и начал носить парик. Есть подозрения, что у шоумена возникли проблемы со здоровьем.

Андрей Малахов
Андрей Малахов

Малахов разместил в разделе в сторис в Instagram видео. На кадрах знаменитость снова предстал с новой прической.

"Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза, и считаю, что чем дольше ты веришь в чудо, чем дольше ты веришь в сказку, чем дольше ты веришь, что твоя мечта и твое письмо, написанное Деду Морозу, Санта Клаусу, отправленное во Вселенную, может исполниться, тем чаще чудеса встречаются в нашей жизни. Поэтому я желаю всем вам верить в это чудо", — с трогательными словами обратился к подписчикам шоумен.

Фолловеры отметили, что в ролике Малахов выглядит иначе, чем в эфире своего шоу.

Сам телеведущий уверил, что ничего не делал со своими волосами.

Подписчики заметили, что на смену статной фигуре Малахова с впечатляющими бицепсами и накаченным прессом пришёл лишний вес.

Андрея Малахова занимается спортом под руководством обладатель титула "Мистер Олимпия" Александра Прогрессова. Он следит за тем, чтобы звезда ТВ не только не только занимался в тренажёрном зале, но и правильно питался.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Срочно! Вот почему Андрей Малахов вынужден носить парик
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Андрей Малахов своим видом спровоцировал слухи о серьёзной болезни
Das Erste: правительство Германии может расколоться из-за "Северного потока-2"
Соловьев объяснил, почему его СМИ не одобрили заявку на пресс-конференцию Путина
В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике "из-за России"
В Госдуме оценили слова Лаврова о риске войны из-за втягивания Украины в НАТО
МИД РФ вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство
Путин рассказал о выигрыше Украины от запуска "Северного потока-2"
Инфекционист назвал два необычных симптома "омикрона" у привитых
В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Популярное
Политика. Новости и аналитика
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста

Руководители стран ЕС потребовали, чтобы глава Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Экономика и бизнес
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Политика. Новости и аналитика
Главред "Новой газеты" прокомментировал ответ Путина об убийстве Политковской
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал, какой вопрос не успел задать Путину
Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова
Общество
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Происшествия
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Симоньян о визите ВВС на пресс-конференцию Путина: "Спокойно ходит"
Общество
Симоньян о визите ВВС на пресс-конференцию Путина: "Спокойно ходит"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников