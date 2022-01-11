Сколько на самом деле детей у Константина Хабенского?

Константин Хабенский отмечает 50-летний юбилей. В знаменательный день поклонники актёра задались вопросом, сколько детей у нового худрука МХТ — трое или четверо.

Константин Хабенский — многодетный отец. Актёр старательно скрывает от публики свою личную жизнь, поэтому даже вопрос о количестве детей артиста вызывает споры.

Старшему сыну Хабенского уже четырнадцать лет. Мальчик родился в 2007 году от первой супруги актёра Анастасии, которая умерла от опухоли мозга, отказавшись от агрессивного лечения, чтобы сохранить жизнь и здоровье малыша, которого на тот момент вынашивала. Жена артиста скончалась, когда мальчику Ване был всего один годик.

Подросток проживал с родителями Анастасии в Барселоне, активно изучая иностранные языки. Сейчас мальчик переехал к отцу в Москву.

В 2013 году Хабенский вновь женился на актрисе Ольге Литвиновой, которая подарила актёру двух дочерей — Александру и Веру.

Осенью прошлого года стали множится слухи о том, что Ольга Литвинова беременна. По информации "Экспресс газеты", сорокалетняя женщина, несмотря на возраст, настроена родить ребёнка сама.

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