Безруков и Боярская поздравили Хабенского с юбилеем

11 января актёру Константину Хабенскому исполнилось 50 лет. С юбилеем новоиспечённого худрука МХТ поздравили коллеги — Сергей Безруков и Елизавета Боярская.

Вместе актёры сыграли в фильме "Ирония судьбы. Продолжение".

Елизавета Боярская, которой приходилось играть с Хабенским в кино влюблённую пару, адресовала душевное поздравление коллеге.

"Для меня было большим счастьем и удачей встретиться с ним в самом начале творческого пути. Всегда буду благодарна за каждое слово, совет и напутствие! Чуткий, подробный, внимательный, ироничный, ответственный, талантливейший партнёр и совершенно выдающейся, глубокой, добрейшей души человек", — так охарактеризовала Хабенского дочь Михаила Боярского в своём микроблоге.

Не остался в стороне от знаменательного события и Сергей Безруков.

"Костя, Дорогой, с юбилеем тебя! Сил и терпения, и конечно же здоровья, которое просто необходимо при тех планах, которые ты себе наметил! Рад, что судьба свела нас с Тобой в кино, может быть посчастливится встретится ещё и на сцене! От худрука МГТ поклон худруку МХТ!" — написал звезда "Бригады" в своём Instagram-аккаунте.

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