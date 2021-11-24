Хабенский вернул разбежавшихся из МХТ актёров

Под руководством Константина Хабенского захотели работать артисты всех поколений МХТ. На сбор труппы пришли даже те актёры, которые ранее покинули театр.

Артисты Андрей Бурковский, Игорь Золотовицкий и Дарья Мороз снова пополнили коллектив Московского художественного театра имени Чехова.

"Хочу поздравить с победоносным возвращением в труппу Андрея Бурковского, Дарью Мороз, Игоря Золотовицкого", — сказал Константин Хабенский, приветствуя актёрскую братию.

На сбор труппы пришли маститые актёры: Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Евгений Киндинов и другие.

На встречу явились также студенты Школы-студии МХАТ. Их хотят видеть в таком жанре творчества, как театральные эксперименты.

Новый руководитель театра отметил, что ранее отношения со Школой-студией были поставлены на паузу. Теперь, по словам руководителя прославленного театра, всё изменится.

"Друзья-студенты, теперь будем работать вместе большой командой, делать одно дело, это относится не только к актерскому факультету, но также к постановочному факультету и к продюсерскому. Поэтому будем вливаться, делать большое, экспериментальное местами, прекрасное дело под названием "Московский Художественный театр", — цитирует Хабенского ТАСС.

27 октября Министерство культуры назначило на должность художественного руководителя МХТ Константина Хабенского, который сменил на посту режиссёра Сергея Женовача.

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