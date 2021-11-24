Под руководством Константина Хабенского захотели работать артисты всех поколений МХТ. На сбор труппы пришли даже те актёры, которые ранее покинули театр.
Артисты Андрей Бурковский, Игорь Золотовицкий и Дарья Мороз снова пополнили коллектив Московского художественного театра имени Чехова.
"Хочу поздравить с победоносным возвращением в труппу Андрея Бурковского, Дарью Мороз, Игоря Золотовицкого", — сказал Константин Хабенский, приветствуя актёрскую братию.
На сбор труппы пришли маститые актёры: Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Евгений Киндинов и другие.
На встречу явились также студенты Школы-студии МХАТ. Их хотят видеть в таком жанре творчества, как театральные эксперименты.
Новый руководитель театра отметил, что ранее отношения со Школой-студией были поставлены на паузу. Теперь, по словам руководителя прославленного театра, всё изменится.
"Друзья-студенты, теперь будем работать вместе большой командой, делать одно дело, это относится не только к актерскому факультету, но также к постановочному факультету и к продюсерскому. Поэтому будем вливаться, делать большое, экспериментальное местами, прекрасное дело под названием "Московский Художественный театр", — цитирует Хабенского ТАСС.
27 октября Министерство культуры назначило на должность художественного руководителя МХТ Константина Хабенского, который сменил на посту режиссёра Сергея Женовача.
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