33-летний Алексей Воробьёв рассказал о жизни после инсульта

Жизнь артиста Алексея Воробьёва разделилась на "до и после" после двух страшных событий — ДТП и инсульта.

В 2013 году молодой актёр стал жертвой ДТП в США. Травмы привели к тому, что у парня случился инсульт. Врачи помогли актёру сохранить речь, его двигательные функции тоже не пострадали.

"Инсульт полностью остановил всю мою деятельность и сильно повлиял на мою жизнь", — цитирует слова актёра журнал "OK!"

Алексей рассказал, что в восстановительный период занялся другими аспектами работы в кино. В частности он освоил всю "закадровую работу".

"Жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое…", — отметил актёр.

Звезда вспоминает, что тогда жизнь для него не "сузилась до крошечной точки", все напротив пошло вверх.

Сейчас 33-летний Алексей Воробьёв работает за рубежом. Он пишет песни, планирует создавать большое кино.

"Я знаю: если каждый день делать хотя бы один шаг к своей цели, жизнь становится удивительным приключением!" — поделился своим мыслями артист.

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