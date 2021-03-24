Алексей Воробьёв сыграл молодого Путина в американском фильме

Партнёром артиста по съёмочной площадке стал отец Анджелины Джоли.

Алексей Воробьёв ранее уже намекал на своё участие в фильме США, но только теперь раскрыл все карты.

Оказалось, что русскому актёру доверено сыграть Владимира Путина на заре его политической карьеры.

Артист не без гордости объяснил, что режиссёр картины прислушивался к его мнению и даже разрешал ему менять реплики в фильме.

"Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссёру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача. Декорации, квартира, в которой мы снимались с Джоном Войтом, делались по фото, которые я прислал. Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух, и это здорово", — сказал Воробьёв в интервью изданию "Собеседник".

Дата выхода и название фильма пока не разглашаются.

Интернет-пользователи с удивлением восприняли данную новость, отмечая, что внешнее сходство Воробьёва и Путина весьма отдалённое.

"Не похож же совсем на него, могли и с камеди паренька взять, там и с гримом не надо заморачиваться", — написали в Сети. "У взрослого Путина на фото очень глубокий и умный взгляд. Щурься-не щурься, у артиста не выходит", — прокомментировали новость в Интернете.