Во Франции попрощались с братьями-близнецами Богдановыми

Звезды французского телевидения и любители пластических операций братья-близнецы Григорий и Игорь Богдановы умерли с разницей в несколько дней.

Братья-близнецы Богдановы в молодости

В Париже прошла церемония прощания с популярными шоуменами Франции российского происхождения — телеведущими братьями Богдановыми.

По информации французского телеканала BFMTV, проводить в последний путь звёзд ТВ в церковь Мадлен пришли несколько сотен человек. В этом храме четыре года назад прощались с рок- музыкантом и актёром Джонни Холлидеем.

72-летних Братьев-близнецов Богдановы пытались спасти от COVID-19 в госпитале имени Жоржа Помпиду. В реанимацию телеведущие попали в середине декабря. Первым скончался Григорий, а спустя несколько дней ушёл из жизни и Игорь.

Французские телеведущие русский кровей вели шоу, популяризирующее науку. В России братьев больше знают как любителей проводить эксперименты над своей внешностью.

Братья-близнецы Богдановы

Братья, которым от природы была дана привлекательная внешность, непрерывно перекраивали свои лица. Результатом их пристрастия к пластическим операциям стало то, что фото звёзд французского ТВ стали основой для многочисленных интернет-мемов.

У Григория нет наследников, а Игорь был женат несколько раз, у него осталось шестеро детей.

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