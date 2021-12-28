Шоумен Григорий Богданов скончался в Париже

Григорий Богданов — один из двух близнецов, получивших известность в 80-е годы благодаря запуску научно-фантастического шоу во Франции. Популяризатор науки и любитель пластической хирургии умер на 73 году жизни во Франции.

О смерти шоумена сообщает издание AFP со ссылкой на агента звезды французского телевидения.

Близнецы Григорий и Игорь Богдановы — французы русского происхождения. Они популярны во Франции как телеведущие и пропагандисты науки. В шоу близнецов рассказывается о космологии и научной фантастике.

Фотографии братьев размножились в Сети из-за необычных лиц мужчин, которые сделали большое количество пластических операций. Их снимки становятся основой для интернет-мемов. Сами шоумены отрицают, что прибегали к услугам пластических хирургов.

Облик близнецов за последние годы претерпел значительные преобразования. У звёзд ТВ появились массивные губы, скулы и подбородки. Гипертрофированные черты лица братьев нередко становились поводом для многочисленных шуток.

Причина смерти телеведущего не раскрывается.

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