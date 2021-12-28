EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
Захарова: Россия не вернётся к "железному занавесу" в отношениях с Западом
Бастрыкин: западные игры и кино ведут пропаганду против России
Германский дипломат: Лукашенко мог вырваться из "объятий России"
Политолог Крутаков рассказал, почему Зеленский заговорил о референдуме
На Украине заявили об унижении Киева со стороны Вашингтона
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
"Ленка, ждём фото из окопов!": подписчицы высмеяли жену Зеленского
Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась за неделю более чем на 11%

Шоумен Григорий Богданов скончался в Париже

Шоу-бизнес

Григорий Богданов — один из двух близнецов, получивших известность в 80-е годы благодаря запуску научно-фантастического шоу во Франции. Популяризатор науки и любитель пластической хирургии умер на 73 году жизни во Франции.

Шоумен Григорий Богданов скончался в Париже

О смерти шоумена сообщает издание AFP со ссылкой на агента звезды французского телевидения.

Близнецы Григорий и Игорь Богдановы — французы русского происхождения. Они популярны во Франции как телеведущие и пропагандисты науки. В шоу близнецов рассказывается о космологии и научной фантастике.

Фотографии братьев размножились в Сети из-за необычных лиц мужчин, которые сделали большое количество пластических операций. Их снимки становятся основой для интернет-мемов. Сами шоумены отрицают, что прибегали к услугам пластических хирургов.

Облик близнецов за последние годы претерпел значительные преобразования. У звёзд ТВ появились массивные губы, скулы и подбородки. Гипертрофированные черты лица братьев нередко становились поводом для многочисленных шуток.

Причина смерти телеведущего не раскрывается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Умер один из мемных братьев Богдановых Григорий Гришка Богданов
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
Захарова: Россия не вернётся к "железному занавесу" в отношениях с Западом
Американец послал президента на три буквы в прямом эфире
Бастрыкин: западные игры и кино ведут пропаганду против России
Германский дипломат: Лукашенко мог вырваться из "объятий России"
Политолог Крутаков рассказал, почему Зеленский заговорил о референдуме
Петербург разделили на грязных и чистых
На Украине заявили об унижении Киева со стороны Вашингтона
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
"Ленка, ждём фото из окопов!": подписчицы высмеяли жену Зеленского
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников