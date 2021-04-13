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"Весенний тюнинг" Порошенко изумил журналистов

Мир » Бывший СССР » Украина

Журналисты сошлись во мнении, что в новом образе Пётр Алексеевич невероятно посвежел. Особенно благодаря тому, что обновил не только обувь и стрижку, но и лицо.

"Весенний тюнинг" Порошенко изумил журналистов

В понедельник, 12 апреля, народный депутат Верховной рады и председатель партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко выступал на согласительном совете депутатских фракций. Но присутствующих впечатлило не столько выступление, сколько изменившаяся внешность экс-президента Украины.

Во-первых, Порошенко поменял стрижку. Во-вторых, сменил прежние ботинки на лоферы от "Луи Виттон" за 875 долларов (около 66 тыс руб). В-третьих, отметили представители прессы, пиджак Петра Алексеевича не был мятым, как это обычно бывало ранее. Но самое главное, удивились журналисты — что у него с лицом?

"Выполнил ли он нижнюю блефаропластику? Однозначно, да. Если честно, когда мы смотрели на его лицо, у нас с коллегами — пластическими хирургами, чесались руки сделать эту операцию. И наконец-то ему кто-то из специалистов помог избавиться от мешков под глазами", — ответил на вопрос издания "Страна.ua" пластический хирург Сергей Дербак, среди клиентов которого — политики и звёзды шоу-бизнеса.

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Автор: Людмила Черткова
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