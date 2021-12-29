Лазарев: я не считаю Бузову певицей, она не должна так себя называть

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что шоувумен Ольга Бузова не должна называть себя певицей. По его мнению, она достаточно яркий персонаж в шоу-бизнесе, а её выступления это перфоманс.

Музыкант высказал своё мнение на YouTube-шоу "Музыкалити". Он оценил творчество Бузовой, как хорошее шоу, однако сделал акцент на том, что не воспринимает её как певицу.

"Я считаю, что она не певица, я ей об этом говорил. Она шоувумен. А певицей себя называть не надо, артисткой ещё может быть", — сказал он.

Лазарев добавил, что телеведущая очень сильно верит в себя и в то, что делает. Помимо этого, ей помогает большая команда, заметил он.

Ранее певица Лариса Долина осадила подписчика после того, как он обвинил её в обмане. Она выложила совместное фото с певцом Григорием Лепсом в своём аккаунте в Instagram, и оно вызвало неоднозначную реакцию в комментариях.

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