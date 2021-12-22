Долину обвинили в обмане насчёт здоровья Лепса: "Вы нас всех за лохов держите"

Народная артистка России Лариса Долина выложила совместное фото с певцом Григорием Лепсом и подтвердила, что исполнитель постепенно приходит в норму после гипертонического криза. Однако один из подписчиков обвинил её в обмане.

Долина разместила публикацию с Лепсом в своём аккаунте в Instagram, и оно вызвало неоднозначную реакцию в комментариях. Некоторые поклонники усомнились, что фото актуальное, а один из пользователей посчитал, что певица врёт о причинах тяжёлого состояния артиста.

"Ужас как Григорий похудел, а вы Лариса Саннна обманывали подписчиков, всё-таки развод, всё-таки алкоголь и криз, вы нас всех за лохов держите", — написал он в комментариях.

Долина быстро осадила подписчика и попросила его больше не писать ей в таком тоне.

"Никогда в жизни никого не обманывала, за мной это не водится. И попридержите свои мысли, не помешало было немного такта и сдержанности. Я вам не подружка, чтобы писать в таком тоне", — высказалась она в комментариях.

Ранее директор Лепса Владимир Урюпин отметил, что у Лепса случился гипертонический криз. Высокое артериальное давление, по его словам, давно мучает исполнителя. Особенно недуг обострился в последние полтора года.

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