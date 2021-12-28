Ольга Бузова решила вновь порадовать поклонников пикантной фотосессией. 35-летняя певица выложила фото, где она позирует у новогодней елки в клетчатой рубашке и длинных белых гольфах.
С распущенными прямыми волосами и ярко подведенными глазами, сидя на полу в соблазнительной позе, демонстрируя загорелые стройные ноги, звезда кокетливо смотрит в сторону, будто спрашивая кого-то рядом: "Ну и как тебе мой предновогодний образ?".
Бузова оставила сообщение поклонникам, посетовав, что многое не успела в уходящем году:
"Традиционно в декабре уже который год подряд мы устраиваем фотосессии, только я никогда не успеваю ничего выкладывать. Вы бы знали, сколько и сейчас есть крутых кадров… Я всё ждала подходящего момента и не успела оглянуться, как год реально подходит к концу…"
Подписчики поддержали своего кумира:
"Оля! Вы мотивируете на красивую жизнь",
"Лучше подумайте, что успели",
"Причёска очень к лицу".
Примечательно, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга решила резко сменить свой имидж, она перекрасилась в брюнетку и отстригла волосы, сделав каре.
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