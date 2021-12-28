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Ревва показал здорового и жизнерадостного Батрутдинова

Шоу-бизнес

Фанаты, переживающие за здоровье заболевшего COVID-19 Тимура Батрутдинова, удивились, увидев комика в компании коллег по юмористическому цеху.

Ревва показал здорового и жизнерадостного Батрутдинова

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал в своём Instagram-аккаунте коллективный снимок. Шоумен анонсировал новый выпуск юмористического шоу.

"Друзья! Смотрите на #youtube очень весёлое и атмосферное новогоднее "Ошуительное Хоу" в очень тёплой компании моих друзей", — написал артист в своём микроблоге.

На фото под постом Реввы запечатлены комики в забавных свитерах — Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и другие. Особенно подписчиков удивило присутствие на фото Тимура Батрудинова, так как ранее появилась информация о госпитализации юмориста.

На снимке Тимур выглядит бодро и жизнерадостно, тогда как все думали, что он при смерти. 

"Батрутдинов вроде госпитализирован с неделю";

"А как же писали Батруха с ковидом в больнице с поражением 50%. Уже вылечился? Сам болел, так бы так не восстановился, факт"; — комментировали пост в Сети.

Фолловеры Реввы предположили, что съёмки шоу состоялись задолго до болезни звезды Comedy Club. 

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Тимур Батрутдинов экстренно госпитализирован/ ТИМУР БАТРУТДИНОВ последние новости
Автор: Елена Былкина
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