Появилась информация о состоянии больного COVID-19 Батрутдинова

Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов попал в больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция". Журналистам удалось узнать, как чувствует себя комик, которому понадобилась помощь медиков в стационаре.

Как сообщает Telegram-канал Mash, процент поражения лёгких у юмориста растёт. По этой причине сатурация упала до 95%. Врачи назначили Батрутдинову гормональную терапию.

43-летний комик почувствовал недомогание 9 декабря. Тимур слёг в постель с кашлем и слабостью. Так как состояние артиста стало ухудшаться, медики приняли решение о госпитализации. 18 декабря юморист стал пациентом "ковидной" больницы.

Компьютерная томограмма показала 25-50% поражения лёгких. Состояние звезды оценили как среднетяжёлое. Батрутдинова продолжают лечить в больнице, так как комику требуется постоянное наблюдение врачей.

Ранее медики озвучили главные симптомы штамма COVID-19 "омикрон". Мутирующий вирус, попадая в организм человека, проявляет себя в виде головных болей и сильной слабости.

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