Дмитрий Нагиев, которого признали самым сексуальным мужчиной страны, признался, что ему понадобилась помощь хорошего венеролога.
Телеведущий опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото, которое поражает своей брутальностью.
Нагиев, лицо которого с одной стороны затемнено, а с другой красиво освещено, на фото напоминает Брюса Уиллиса.
"Долго не появлялся, ждал когда с колен встанем. Выкладываю нерабочую сторону, на рабочей пока сидят. Напишите чё-нить. Чего бубнить-то. И да — кто-нибудь может посоветовать недорогого венеролога?" — обратился к подписчикам харизматичный актёр.
Подписчики попытались помочь советом своему кумиру.
"Дмитрий, Вам к Малышевой, она разносторонний специалист";
"Насчёт венеролога — это не так уж и плохо. Ведь все болезни от нервов, а сифилис от удовольствия";
"Дмитрий, вы же работаете в первом федеральном. Причём тут с колен? Лучше бы написали поздравления с наступающим новым годом, а то опять венеролог", — писали фолловеры под постом знаменитости.
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