Дмитрий Нагиев притворился бомжом на стоянке авто

Дмитрий Нагиев присел на кафельный пол у автостоянки, блистая разодранными коленками. Самый сексуальный мужчина России очень убедительно вжился в роль бомжа.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев следует своему особому стилю в одежде. Шоумен блистает в нарядах "бомж-стайл".

Вещи звезды ТВ выглядят сильно ношенными, поэтому он легко вписывается в окружающее пространство.

Нагиев разместил в своём Instagram-аккаунте странное видео. На кадрах шоумен приземлился на пол в общественном месте, прислонившись спиной к терминалу.

"Вздуйтесь от радости. Опять я. Кто-то скажет: "Странный, как будто бабушка одевала". А я считаю — фанфарон. Теперь чувствуете, как лёгкая диарея переходит в кучу любви?" — написал под видео Дмитрий.

Поклонники артиста оценили эксцентричность Нагиева.

"Как же можно быть быть таким великолепным"; "Непонятный, своеобразный, но очень крутой и стильный Нагиев!" "Кто Нагиева выбросил?!" — комментировали кадры подписчики знаменитости.

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