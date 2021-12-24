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После развода: недвижимость Григория Лепса стоит 800 миллионов рублей

Шоу-бизнес

Недвижимость Григория Лепса после развода оценили в 800 миллионов рублей. У него есть два особняка в Подмосковье, две квартиры в Москве и шесть автомобилей.

После развода: недвижимость Григория Лепса стоит 800 миллионов рублей

Как сообщает kp.ru, два дома в коттеджном поселке "Третья Охота" находятся на одном участке. В одном доме артист создал продюсерский центр, в другом жил с семьей с 2015 года.

Певец развелся  с супругой  - балериной Анной Шаплыковой – 20 декабря. 

Они разошлись без скандалов. Певец до сих пор прописан в квартире бывшей жены. У нее после развода остались  300-метровая квартира, парковочные места на Савинской набережной, три дорогих машины и ювелирный дом GL Jewelry. 

Pravda.Ru писала, что звёздного юриста Андрея Алёшкина удивило нежелание исполнителя хита "Рюмка водки на столе" воспользоваться своим преимуществом в борьбе с женой за совместно нажитое в браке имущество.

Адвокат чаще сталкивался с другими ситуациями, когда знаменитые футболисты, актёры, политики и предприниматели пытаются оставить супругу ни с чем и даже уклониться от выплаты алиментов на детей.

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Автор: Олеся Киреева
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