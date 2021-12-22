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Григорий Лепс отметил развод в Италии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Григорий Лепс недавно шокировал своих поклонников громким разводом с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке 20 лет. Однако 59-летний артист все же решил не грустить в одиночестве в холодной Москве, вместо этого он выбрался на популярный курорт.

Григорий Лепс

Певец неплохо проводит время в солнечной Италии. Сегодня, например, опубликовал фото в Instagram, где он сидит в компании друзей на открытой террасе уютного ресторанчика в Тоскане. "Кратковременный отдых в Италии", — написал певец. Вместе с артистом в Италии отдыхает и его дочь от первого брака Инга, которая 23 декабря отмечает свое 37-летие.

Подписчики поспешили поддержать звезду:

"Берегите себя, Григорий, вы талантище!"

"Кратковременное веселье не повредит. Все наладится, если приложите усилия".

"Гриня! Не налегай только сильно на винишко…"

Известно, что заявление на развод жена Лепса подала еще в ноябре, видимо, не выдержав тяжелого периода в жизни супруга. Ранее сообщалось, что певец даже лечился в клинике из-за проблем со здоровьем, как говорили в окружении исполнителя, певца приводили в себя после запоя. Лепс даже пропустил несколько важных мероприятий, вероятно, уже тогда намечался серьезный кризис в отношениях пары.

Новость о разводе, который прошел без личного присутствия супругов, застала Лепса в Сочи, где проходил рождественский концерт. Певец был явно несколько обескуражен, даже разместил в Instagram фото, где он сидит в кресле и закуривает.

"Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше", — написал артист тогда под снимками.

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Автор: Ирина Гусакова
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