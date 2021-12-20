Адвокат предположил, почему Григорий Лепс безропотно согласился на все условия жены Анны Шаплыковой при разводе.
Звёздного юриста Андрея Алёшкина удивило нежелание исполнителя хита "Рюмка водки на столе" воспользоваться своим преимуществом в борьбе с женой за совместно нажитое в браке имущество.
Адвокат чаще сталкивался с другими ситуациями, когда знаменитые футболисты, актёры, политики и предприниматели пытаются оставить супругу ни с чем и даже уклониться от выплаты алиментов на детей.
Алёшкин предположил, что музыкант, возможно, находится в подавленном состоянии.
"Певца просто сломали", — поделился своим мнением юрист.
Есть у Алёшкина и другое предположение по поводу удивительной уступчивости Григория Лепса.
"Либо есть второй вариант, который также нельзя исключать: у супруги появился серьезный компромат на артиста, который вынудил его пойти на её условия. Так, если слухи о психиатрических проблемах Лепса на фоне проблем с алкоголем правдивы, Анна Шаплыкова вполне могла пригрозить звезде установлением опеки. В этом случае Лепса признали бы недееспособным", — цитирует слова звёздного адвоката "Комсомольская правда".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В воскресенье, 19 декабря, умер от коронавируса народный артист РФ и режиссёр Андрей Малюков. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.