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Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество

Шоу-бизнес

Адвокат предположил, почему Григорий Лепс безропотно согласился на все условия жены Анны Шаплыковой при разводе.

Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество

Звёздного юриста Андрея Алёшкина удивило нежелание исполнителя хита "Рюмка водки на столе" воспользоваться своим преимуществом в борьбе с женой за совместно нажитое в браке имущество.

Адвокат чаще сталкивался с другими ситуациями, когда знаменитые футболисты, актёры, политики и предприниматели пытаются оставить супругу ни с чем и даже уклониться от выплаты алиментов на детей.

Алёшкин предположил, что музыкант, возможно, находится в подавленном состоянии.

"Певца просто сломали", — поделился своим мнением юрист.

Есть у Алёшкина и другое предположение по поводу удивительной уступчивости Григория Лепса.

"Либо есть второй вариант, который также нельзя исключать: у супруги появился серьезный компромат на артиста, который вынудил его пойти на её условия. Так, если слухи о психиатрических проблемах Лепса на фоне проблем с алкоголем правдивы, Анна Шаплыкова вполне могла пригрозить звезде установлением опеки. В этом случае Лепса признали бы недееспособным", — цитирует слова звёздного адвоката "Комсомольская правда".

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Лепс развод всей страны - Для чего разводится Лепс на самом деле
Автор: Елена Былкина
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