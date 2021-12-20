Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество

Адвокат предположил, почему Григорий Лепс безропотно согласился на все условия жены Анны Шаплыковой при разводе.

Звёздного юриста Андрея Алёшкина удивило нежелание исполнителя хита "Рюмка водки на столе" воспользоваться своим преимуществом в борьбе с женой за совместно нажитое в браке имущество.

Адвокат чаще сталкивался с другими ситуациями, когда знаменитые футболисты, актёры, политики и предприниматели пытаются оставить супругу ни с чем и даже уклониться от выплаты алиментов на детей.

Алёшкин предположил, что музыкант, возможно, находится в подавленном состоянии.

"Певца просто сломали", — поделился своим мнением юрист.

Есть у Алёшкина и другое предположение по поводу удивительной уступчивости Григория Лепса.

"Либо есть второй вариант, который также нельзя исключать: у супруги появился серьезный компромат на артиста, который вынудил его пойти на её условия. Так, если слухи о психиатрических проблемах Лепса на фоне проблем с алкоголем правдивы, Анна Шаплыкова вполне могла пригрозить звезде установлением опеки. В этом случае Лепса признали бы недееспособным", — цитирует слова звёздного адвоката "Комсомольская правда".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.