Бузова обратилась к Тарасову: "Не заказываю точь-в-точь наряды"

Теледива записала обращение к Дмитрию Тарасову, в котором уличает экс-супруга в обмане. Бузова уверена, что футболист знал, что столкнётся с ней на светском мероприятии.

Ольга Бузова и певица Марго

Ольга Бузова уверила, что старается избегать тех мероприятий, на которых она может увидеть неприятных ей людей, чтобы "лишний раз не трепать себе нервы".

При этом она не верит бывшему мужу, который заявил, что был не в курсе, что увидит её на премии Fashion TV..

"Естественно, все знали, что я там буду. Потому что список гостей таких как я, Николай Басков, Сергей Лазарев, Кристина, Любовь, Леша Воробьев был оглашен. Было бы странно, если бы те, кто появился там, не знал, что я там буду", — сказала Бузова на видео, опубликованном в разделе сторис в Instagram.

Тарасов обратил внимание на наряд Бузовой. В похожем певица Марго недавно снималась в клипе с участием спортсмена. Бывший муж звезды "Дома-2" решил, что Ольга специально подобрала себе похожий образ.

Бузова с негодованием отвергла эту версию.

"Слушайте, я свои иногда сторис не успеваю записать, уж точно я не смотрю клипы и не заказывать точь-в-точь наряды, которые где-то там были", — объяснила знаменитость.

Представительница селебрити уверена, что её выпад в сторону Тарасова станет для него поводом для многочисленных разговоров, которые затянуться на несколько лет.

Ранее Бузова заявила со сцены, обращаясь к экс-супругу, что тот, вероятно, кусает себе локти от того, что её потерял.

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