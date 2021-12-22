Ольга Бузова рассталась со своими длинными волосами. Поклонники Бузовой оценили её новый образ.
Психологи считают, что неудачи в личной жизни заставляют женщин менять свою внешность. Появился даже такой термин "импульсивное каре", связанное с неустойчивым эмоциональным состоянием представительниц прекрасного пола.
На церемонии вручения премии телеканала Fashion TV звезда "Дома-2" сделала гладкую причёску, поэтому длинна волос была скрыта от глаз публики.
Вскоре в Instagram-аккаунте звезды появился снимок, на котором волосы Ольи обрезаны по плечи. Знаменитость сделала лёгкие локоны на укороченных волосах.
"Каре или длинные волосы?" — поинтересовалась знаменитость у поклонников.
Фолловеры почти единодушно сошлись во мнении, что стрижка каре очень украшает Ольгу.
"С длинными была как Баб Яга";
"Каре и тёмные";
"Налысо! Может зададим новую тенденцию миру!" — писали интернет-пользователи под постом Бузовой.
Примечательно, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга остриглась под каре и выкрасилась из блондинки в брюнетку.
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