Что заставило Бузову подстричься под каре

Ольга Бузова рассталась со своими длинными волосами. Поклонники Бузовой оценили её новый образ.

Ольга Бузова

Психологи считают, что неудачи в личной жизни заставляют женщин менять свою внешность. Появился даже такой термин "импульсивное каре", связанное с неустойчивым эмоциональным состоянием представительниц прекрасного пола.

На церемонии вручения премии телеканала Fashion TV звезда "Дома-2" сделала гладкую причёску, поэтому длинна волос была скрыта от глаз публики.

Вскоре в Instagram-аккаунте звезды появился снимок, на котором волосы Ольи обрезаны по плечи. Знаменитость сделала лёгкие локоны на укороченных волосах.

"Каре или длинные волосы?" — поинтересовалась знаменитость у поклонников.

Фолловеры почти единодушно сошлись во мнении, что стрижка каре очень украшает Ольгу.

"С длинными была как Баб Яга"; "Каре и тёмные"; "Налысо! Может зададим новую тенденцию миру!" — писали интернет-пользователи под постом Бузовой.

Примечательно, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга остриглась под каре и выкрасилась из блондинки в брюнетку.

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