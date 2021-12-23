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Почему Пугачёва не спешит знакомиться с маленькой внучкой

Шоу-бизнес

У племянника Примадонны Владислава летом родилась дочка, которую назвали Аллой. Звёздная бабушка ещё ни разу не видела малышку вживую.

Почему Пугачёва не спешит знакомиться с маленькой внучкой

Примадонна принимает самое деятельное участие в судьбе своего племянника Владислава. Молодой человек ранее создавал знаменитой тёте немало проблем.

Алле Пугачёвой пришлось спасать родственника от наркотической зависимости. Певица позаботилась о старшем сыне племянника, которого усыновила семья водителя Аллы Борисовны.

Народная артистка СССР купила Владиславу квартиру в престижном районе Москвы, однако мужчина с женой и дочкой переехал жить в Татарстан.

Несмотря на заботу о племяннике, Примадонна пока не выбрала время для знакомства с внучатой племянницей. Мама девочки уверена, что наследница очень похожа на знаменитую бабушку и на её старшую дочь Кристину Орбакайте.

"Она пока не приезжала к нам, но для меня было бы большой радостью познакомить её с дочерью", — цитирует слова Владислава Пугачёва издание WMJ.ru.

У Примадонны трое детей — 50-летняя Кристина Орбакайте и семилетние двойняшки Лиза и Гарри. У Аллы есть также трое внуков — Никита, Дени и Клавдия.

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У племянника Аллы Пугачевой родилась дочка
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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