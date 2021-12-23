У племянника Примадонны Владислава летом родилась дочка, которую назвали Аллой. Звёздная бабушка ещё ни разу не видела малышку вживую.
Примадонна принимает самое деятельное участие в судьбе своего племянника Владислава. Молодой человек ранее создавал знаменитой тёте немало проблем.
Алле Пугачёвой пришлось спасать родственника от наркотической зависимости. Певица позаботилась о старшем сыне племянника, которого усыновила семья водителя Аллы Борисовны.
Народная артистка СССР купила Владиславу квартиру в престижном районе Москвы, однако мужчина с женой и дочкой переехал жить в Татарстан.
Несмотря на заботу о племяннике, Примадонна пока не выбрала время для знакомства с внучатой племянницей. Мама девочки уверена, что наследница очень похожа на знаменитую бабушку и на её старшую дочь Кристину Орбакайте.
"Она пока не приезжала к нам, но для меня было бы большой радостью познакомить её с дочерью", — цитирует слова Владислава Пугачёва издание WMJ.ru.
У Примадонны трое детей — 50-летняя Кристина Орбакайте и семилетние двойняшки Лиза и Гарри. У Аллы есть также трое внуков — Никита, Дени и Клавдия.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.