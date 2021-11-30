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Родня Аллы Пугачёвой снова затеяла судебные тяжбы

Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачёвой Влад намерен судиться с бизнесменом Игорем Гольдбергом.

Родня Аллы Пугачёвой снова затеяла судебные тяжбы

Родственники 72-летней Аллы Пугачёвой снова впутались в неприятную историю.

Как сообщает "Комсомольская правда", бизнесмен Игорь Гольдберг обвинил племянника знаменитости Влада Пугачёва в мошенничестве.

Предприниматель уверяет, что тот забрал у него салон красоты. Влад, по словам Гольдберга, не выплатил ему обещанные восемь миллионов рублей. Бесплатного домашнего концерта Аллы Пугачёвой бизнесмен тоже не дождался.

Гольдберг подал на Влада Пугачёва в суд. Влад заверяет, что имеет на руках все расписки, доказывающие законность сделки с Гольдбергом и факт передачи ему денег. Племянник звезды также заявил, что не обещал Гольдбергу концерт своей знаменитой тёти.

Супруга Влада Пугачёва Гузель объяснила. что они подали встречный иск к бизнесмену.

"Мы на Гольдберга тоже подаём в суд за то, что он назвал Влада мошенником. В интернете есть много статей, как от Гольдберга пострадали люди. Вот и мужа моего он оговорил. Сейчас у нас идёт суд. Гольдберг хотел поставить обременение на салон, но суд отказал ему в ходатайствах. Два месяца муж был в панике, ему было плохо от такого вранья. Сейчас мы нашли хорошего адвоката, даже не вникаем в это дело, доверились профессионалу", — цитирует слова супруга племянника звезды "Комсомольская правда".

Примадонна помогает своему племяннику, сыну своего умершего брата Евгения. Народная артистка СССР подарила родственнику квартиру в хорошем районе Москвы, несмотря на то, что он ранее доставлял ей немало хлопот.

Влада Пугачёва приходилось спасать от наркотической зависимости. Первый наследник Влада фактически оказался сиротой. Певица взяла ребёнка на воспитание в свой дом. Родителей мальчику заменила семья водителя артистки. Недавно у Влада Пугачёва родилась дочка от нового брака с женщиной по имени Гузель.

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Стало известно о ТАЙНОМ ребенке в семье Пугачевой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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