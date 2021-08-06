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Племянник Аллы Пугачёвой подарил годовалой дочери салон красоты

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Год назад у Аллы Пугачёвой родилась внучка, которую родители назвали в честь звёздной бабушки.

Племянник Аллы Пугачёвой подарил годовалой дочери салон красоты

Накануне племянник Примадонны Влад и его жена Гузель отмечали это важное событие. О том, как прошло торжество, супруги рассказали рассказали журналистам.

По словам Влада, сначала он хотели скромно отметить день рождения малышки в детском кафе, но потом ему в голову пришла более оригинальная идея.

Супруги решили заказать столик в так называемом "плавучем” кафе на Москва-реке.

Праздник был очень скромным, но прошёл в очень дружелюбной атмосфере.

Среди приглашённых были только самые близкие люди. Влад и Газель пригласили и Аллу Борисовну, но её в тот день не было в столице.

Влад вместе с супругой решили подарить дочке необычный подарок. Малышка стала хозяйкой салона красоты, который назвали в честь Примадонны. Родители считают, что в будущем девочке будет интересно заниматься этим бизнесом, так как она уже интересуется маминой косметикой и нарядами.

Влад сообщил, что у них с Аллой Борисовной очень хорошие отношения, вопреки тому, что пишут СМИ.

По словам Влада, когда его дочери исполнился годик, Пугачёва лично позвонила и поздравила, сообщает "Собеседник”.

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Внучатого племянника Пугачёвой усыновила пара из окружения Аллы Борисовны,сменив фамилию ребенка
Автор: Снежана Шахова
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