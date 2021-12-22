В России дороже всего стоит новогодний корпоратив с участием группы "Ленинград"

15 миллионов рублей придется заплатить за концерт группы "Ленинград" на новогоднем корпоративе. На втором месте по цене идёт Григорий Лепс. Об этом рассказал концертный директор Юрий Борисов в эфире передачи "Светская хроника" на "Пятом канале".

За выступление Аллы Пугачёвой нужно заплатить десять миллионов, Филиппа Киркорова — восемь. Полина Гагарина выступит за три с половиной миллиона. Глюкоза — за один миллион.

Как отметил Борисов, самым дорогим остаётся певец Андрей Губин.

"Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит "нет"", — рассказал Борисов.

Он также отметил, что есть артист, которые берут за выступление меньше. Послушать Викторию Дайнеко можно за 600 тысяч рублей, Алексея Глызина — за 450 тысяч.

"Если концерт в Москве — это одна цена, когда ты можешь еще там сделать пять-шесть площадок легко. А если ты уезжаешь куда-нибудь с концами, то гонорар может доходить до суммы в миллионы евро", — рассказал Борисов.

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