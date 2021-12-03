Сколько стоит позвать Бузову, Шнурова и Моргенштерна на корпоратив

В НАОМ рассекретили гонорары российских артистов за выступление на новогоднем празднике. Кто-то из звёзд может заработать на квартиру за час, а кто-то получит гонорар по цене поездки в Дубай.

Новый год — самый денежный период для российских артистов. На новогодних корпоративах знаменитости могут заработать столько, что могут не работать весь следующий год. Звёзды высоко оценивают своё время и талант, поэтому желающим видеть у себя на празднике популярного артиста придётся раскошелиться.

Представители Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) и других Event-агентств раскрыли запросы знаменитостей на период новогодних корпоративов. Эксперты объяснили, что ситуация на рынке шоу-бизнеса неоднородная. В среднем популярные артисты соглашаются на выступление за 1,5-2 миллиона рублей.

Среди массы звёзд выделяются те, кто не скромничает и открыто заявляет о своих впечатляющих аппетитах. Космические гонорары, в частности, запрашивает лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его коллега, певец Григорий Лепс. Оба оценили час своей работы на сцене в 15 миллионов рублей.

По информации "Комсомольской правды", Филипп Киркоров, Николай Басков и Ирина Аллегрова готовы порадовать публику на корпоративе за 12 миллионов рублей. Полина Гагарина согласна появиться на частном новогоднем празднике за восемь миллионов рублей.

Моргенштерн, группа Little Big, Дима Билан берут семь, шесть и три миллиона рублей за час работы соответственно. Ольга Бузова оценила час своего выступления на сцене в два миллиона рублей. Такую же цену запросила Лолита Милявская. Лариса Долина и Клава Кока согласны выступить за полтора миллиона рублей.

Нарушить планы знаменитостей на солидные заработки могут только ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

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