75% российских компаний отказались от новогодних корпоративов

Большинство россиян в 2021 году не попадут на новогодние корпоративы. 75% работодателей сказали, что не будут их проводить.

Как сообщает РИА Новости, опрос провел сервис Работа.ру.

13% опрошенных рассказали, что корпоратив их компания проведёт. 16% отметят праздник он-лайн. 12% устроят праздник сами.

40% респондентов не готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так. Почти столько же хотели бы вместо праздника премию.

16% россиян сказали, что новогодний корпоратив должен быть в любом случае.

Еще 8% вместо проведения вечеринки готовы отправить деньги на благотворительность.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч жителей России.

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