Бородина показала роскошный ювелирный подарок к Новому году

Телеведущая Ксения Бородина с гордостью продемонстрировала полученный ею дорогой подарок к Новому году — изысканное украшение с драгоценными камнями. Свой презент она показала в сторис в своём Instagram.

Звезда продемонстрировала поклонникам роскошные серьги из золота. В центре каждой из них красовался большой изумруд, а по краям сверкало множество мелких бриллиантов. Серьги были изготовлены ювелирной компанией Esfir Jewellery Atelier, а стоимость их превышает 1,5 миллиона рублей. На сайте компании отмечается, что изумруды для украшений компании привозят из Замбии, и вес каждого из них составляет 2,5 карата.

"Посмотрите, какой подарочек красивый новогодний пришел — серьги. Я так люблю изумруды! Кстати, заранее обговорили бюджет и учли все мои пожелания, дизайн", — не сдерживала своих эмоций Бородина в видео.

Ранее стало известно, что Бородина порадовала свою маму на 61-й день рождения украшением ювелирного бренда Cartier — часами Panthere, сделанными из розового золота и украшенными бриллиантами. Стоимость подарка составила 2,1 миллиона рублей.

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